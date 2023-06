Imprenditore agricolo nel Nuorese condannato a pagare 650mila euro di tasse per traffico di marijuana







L'indagine ha concluso che l'imprenditore era coinvolto nella vendita illegale sia al dettaglio che all'ingrosso di infiorescenze di marijuana con una concentrazione di THC (il principio attivo della cannabis) superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente. Ora, dovrà affrontare le conseguenze penali e monetarie di queste attività illegali. "Mentre l’imprenditore agricolo indicava nella sua dichiarazione dei redditi solo quelli fondiari, quantificati in base alle tariffe d’estimo, l’azione ispettiva dei militari ha ricondotto l’attività illecita dello spaccio di droga alla categoria dei redditi di impresa, con conseguente tassazione ordinaria e indeducibilità dei costi da reato. Al termine dell’attività condotta sono stati riportati a tassazione 668.000 euro relativi agli anni di imposta 2020 e 2021, derivanti direttamente dallo spaccio di marijuana" concludono. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine: "Dopo che l'imputato è stato rinviato a giudizio nel corso del procedimento penale, abbiamo avviato un'indagine fiscale finalizzata a ricostruire i redditi derivanti dal traffico di droga, redditi che erano stati occultati e sottratti al fisco nonostante rappresentassero una capacità contributiva e quindi soggetti a imposizione fiscale in base alle leggi sul reddito". Gli inquirenti hanno valutato attentamente le prove raccolte dalle attività di polizia giudiziaria e, successivamente, hanno esaminato tutta la filiera commerciale coinvolta, riuscendo a dimostrare come essa operasse chiaramente al di fuori dei limiti imposti dalla legge 242/2016.

Un'imprenditore agricolo attivo nella regione del Nuorese si trova oggi ad affrontare le conseguenze legali e fiscali del suo coinvolgimento nel traffico di marijuana. Nel corso del 2021, le autorità della Guardia di Finanza di Nuoro hanno denunciato l'uomo per detenzione ai fini di spaccio di una considerevole quantità di infiorescenze di cannabis. Adesso, dovrà pagare una somma superiore a 650mila euro in tasse sui proventi derivanti da questa illecita attività di vendita. Gli investigatori finanziari si sono dedicati ad un'attenta analisi di natura tributaria, volta a far emergere e sottoporre a tassazione i guadagni accumulati dall'imprenditore grazie allo spaccio di droga.