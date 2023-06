Sardegna verso l'Einstein Telescope: Il Presidente Solinas fiducioso nell'ambizioso progetto per un futuro storico

Lo ha detto il Presidente della Regione Christian Solinas all’indomani dell’ufficializzazione della candidatura italiana per ospitare a Sos Enattos l’Einstein Telescope. “Ringrazio ancora il Presidente Meloni, il Ministro Bernini e l'intero Governo per un sostegno così forte e solenne. Oltre all’attività di diplomazia internazionale, e quindi della contrattazione politica a livello comunitario che sarà determinante per accompagnare la candidatura in Europa e raggiungere, nel 2025, l’obiettivo sperato – ha proseguito il Presidente Solinas - ora la Sardegna ha bisogno dello sforzo corale di tutti, in particolare delle Università e della Comunità scientifica affinché diano ancora una volta e in maniera forte e decisa il proprio sostegno alla candidatura, un sostegno che, ne sono certo, non mancherà”. (ez)

“Il clima favorevole che a ventiquattr'ore dalla presentazione ufficiale del Governo si respira attorno alla candidatura sarda per ospitare l’Einstein Telescope a Lula è la migliore risposta all’impegno che in questi anni abbiamo profuso, con un dialogo costante con le istituzioni e con la comunità scientifica. Continueremo a impegnare le nostre energie prevedendo strumenti, risorse e interventi utili ad accelerare il processo virtuoso che ci ha accompagnati fino a questo punto e che oggi ci vede tutti protagonisti. La Sardegna si offre come laboratorio per sperimentare un modello di sviluppo nuovo, sostenibile dal punto di vista ambientale e che dà la possibilità di produrre crescita e benessere”.