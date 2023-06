Scoperte 4 carcasse di tartaruga caretta caretta sulle spiagge dell'Ogliastra: un allarme ambientale

Gli esperti del CNR e del CRES, da una prima analisi, ipotizzano che le cause potrebbe individuarsi in catture accidentali, anche in concomitanza con la ripresa stagionale della pesca col palamito, oppure nella ripetuta ingestione di plastiche che si accumulano nello stomaco delle tartarughe marine provocando a lungo andare difficoltà di nutrizione fino alle estreme conseguenze. In questo periodo dell’anno le tartarughe marine si avvicinano alle nostre coste per nutrirsi e per cercare siti adatti alla deposizione delle uova, l’attenzione per la tutela di questi rettili marini, così importanti per il loro ecosistema, è dunque ancora più elevata. Il Corpo forestale, con i suoi uomini e mezzi, collabora al monitoraggio dei litorali, segnalando il transito di esemplari e ogni dato ambientale utile, tutelando i siti di nidificazione, soccorrendo gli esemplari in difficoltà.

Nelle ultime due settimane, i Forestali della Base Navale di Arbatax hanno individuato ben quattro carcasse di tartarughe marine (Caretta caretta) spiaggiate lungo le coste dell’Ogliastra. Il primo esemplare, di grandi dimensioni, è stato trovato vicino a Cala Luna (Baunei), un secondo nella spiaggia della Capannina (Tortolì) e infine gli altri due nei pressi della Torre, nel litorale di Bari Sardo. Non è stato possibile risalire con certezza alle cause che hanno portato alla morte le tartarughe per l'avanzato stato di decomposizione degli esemplari. Il Corpo forestale della Regione Sardegna collabora al monitoraggio delle tartarughe marine, nell'ambito della Rete regionale per la conservazione della fauna marina il cui coordinamento scientifico è affidato ai ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e del Centro di recupero delle tartarughe marine e dei cetacei del Sinis (CRES).