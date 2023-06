Surigheddu e Mamuntanas, Forza Italia Alghero: "Attendiamo un impegno forte della regione"

L'analisi del progetto è stata oggetto di numerosi incontri, soprattutto nel corso del 2022, svoltisi su iniziativa dell'assessorato al Demanio del Comune di Alghero con l'assessorato regionale degli Enti Locali, unitamente agli altri settori coinvolti nella realizzazione del progetto (urbanistica, agricoltura, trasporti, sviluppo economico), oltre ai funzionari di Laore. Dal primo incontro, tenutosi nel gennaio dello scorso anno, alla presenza dell’allora assessore Sanna, nel corso del quale inizialmente è stato suggerito di sottoscrivere un PUVAT (Piano Unitario Valorizzazione Territoriale) fra i soggetti interessati (Regione, Comune di Alghero, Laore), passando per diverse interlocuzioni informali a conclusione delle quali si è ritenuto invece di individuare un altro percorso per il progetto in questione. L’ultimo incontro tenutosi a Cagliari alla presenza del Direttore Generale degli Enti Locali, che ha convocato i referenti dei diversi settori coinvolti direttamente o indirettamente nel progetto, risale a fine 2022. In quella occasione la proposta progettuale è stata esposta, condivisa e accolta favorevolmente dall'amministrazione regionale che ha assunto l'impegno di adottare una delibera di indirizzo per individuare il percorso idoneo alla realizzazione del progetto.





A fronte di un puntuale e costante impegno da parte dell'Assessora al Demanio del Comune di Alghero Giovanna Caria, finalizzato all'attuazione del progetto in questione, attendiamo altrettanto forte e deciso impegno da parte degli organi della Regione perché procedano celermente all'adozione degli atti necessari. Anzi, riteniamo indispensabile che il sindaco solleciti con forza il nuovo assessore regionale affinché dia corpo agli impegni assunti. Crediamo che questo sia uno degli obbiettivi programmatici su cui la maggioranza dovrà impegnarsi in quest’ultimo scorcio di consiliatura. E su questo impegno non è consentito fare eccessivi sconti a nessuno.

Dal Gruppo e dal Direttivo di Gorza Italia Alghero arriva un limpido apprezzamento relativo all'intervento del gruppo "Buona Politica" su Surigheddu e Mamuntanas. Che ringraziano per avere acceso i fari su un tema strategico, e colgono l'occasione per dare conto dell’attuale impegno sul tema dell’Amministrazione attuale in linea col progetto elaborato da Laore in collaborazione con la Giunta Tedde, che prevedeva la realizzazione di un polo turistico d’eccellenza caratterizzato da integrazione tra agroalimentare, sport e benessere. Un piano che in modo responsabile subordinava la cessione del compendio al “vincolo di destinarlo successivamente a fini agricoli, all’insediamento di strutture ricettive a rotazione d’uso con un centro benessere e alla realizzazione di importanti impianti sportivi” con previsione di importanti investimenti e di circa 200 posti di lavoro”. Piano oggi attualizzato dalla Giunta Conoci.