Cronaca Sciopero handling aeroporti, sindacati in azione

Oggi è stata intrapresa la prima azione di sciopero da parte dei lavoratori del settore degli handler negli aeroporti. La partecipazione è stata estremamente alta, raggiungendo picchi del 90%, il che ha generato numerosi disagi a causa della cancellazione di diversi voli. Si sono effettuati solamente i voli garantiti dall'ENAC Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e UIL-Trasporti esprimono le ragioni sottostanti lo sciopero attuale, le quali derivano dalle sfide incontrate nel rinnovo del contratto nazionale del settore, in vigore da oltre 6 anni. Le suddette organizzazioni sindacali denunciano che le associazioni datoriali, pur proponendo un aumento minimo nei salari tabellari, non tengono adeguatamente conto dell'inflazione attuale e delle previsioni future durante il periodo di validità del contratto. Inoltre, richiedono modifiche sostanziali a numerosi aspetti contrattuali che, in definitiva, porterebbero a un rinnovo del contratto a costo zero per le aziende e a benefici nulli per i lavoratori. In un'ottica di equilibrio tra la competitività delle aziende e il benessere dei dipendenti, i sindacati concordano sulla necessità di ottenere un accordo contrattuale che soddisfi le richieste dei lavoratori. L'obiettivo primario è quello di garantire un trattamento economico adeguato e solide tutele individuali. Fino a quando questo obiettivo non sarà raggiunto, i sindacati continueranno a perseguire con determinazione le richieste che rappresentano gli interessi dei lavoratori. Saranno organizzate nuove azioni per manifestare il dissenso verso le richieste delle controparti datoriali.