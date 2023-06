Eliminazione Barriere Architettoniche, Alghero verso il PEBA

Si aggiunge la redazione dell’elenco degli interventi e della relativa stima economica ai fini del successivo inserimento delle connesse opere nella programmazione dei lavori pubblici e infine la redazione del previsto supporto cartografico informativo per l’attuazione ed il monitoraggio dell'attuazione del Piano. Si tratta di uno strumento pianificatorio di grande rilevanza, che dovrà scaturire da un percorso partecipato con le associazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e dovrà ampliare ed assicurare l’accessibilità a tutti gli spazi ed edifici pubblici, favorendo l’integrazione sociale, la sicurezza, la qualità di vita e la mobilità di tutti i cittadini. Un documento che permetterà di conoscere il grado di accessibilità e fruibilità della città, così da intervenire con puntualità per rendere sempre più aperto, disponibile e inclusivo lo straordinario patrimonio di cui dispone il territorio. Un passaggio fondamentale per la città, vista la primaria importanza di dotarsi di uno strumento di pianificazione capace di individuare metodologie ed interventi di abbattimento delle barriere fisiche e sensoriali negli spazi pubblici.

Stop alle barriere architettoniche nel Comune di Alghero. La Giunta comunale presieduta dal sindaco Mario Conoci ha approvato in occasione dell'ultima riunione la delibera che avvia i lavori per la predisposizione del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche del Comune di Alghero. Il cosiddetto PEBA, prevede la mappatura degli edifici pubblici o di uso pubblico esistenti sul territorio comunale e tutti gli spazi urbani, la raccolta delle informazioni necessarie ad acquisire un quadro esaustivo delle tematiche in tema di accessibilità degli spazi e degli edifici e l'individuazione delle "aree di interesse", così da stabilire gli interventi prioritari da attuare con la collaborazione delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità.