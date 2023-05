Cronaca Detenuto si dà fuoco nel carcere di Uta

Ieri mattina si è verificato un incidente nel carcere di Uta, in cui un detenuto si è dato fuoco. Nonostante l'intervento tempestivo della polizia penitenziaria, l'uomo ha subito ustioni estese in tutto il corpo. Il sindacato Sappe ha denunciato l'evento, sottolineando che si è evitata una tragedia. Il detenuto si è avvolto con della carta e ha appiccato il fuoco, trasformandosi in una torcia umana in pochi istanti. Purtroppo, questo detenuto è noto per i suoi problemi psichiatrici e per altri episodi di autolesionismo. Il sindacato ha evidenziato che la carenza di personale penitenziario rende sempre più difficile prendersi cura dei detenuti con problemi psichiatrici e affrontare gli episodi ricorrenti. Si tratta di un'effettiva emergenza, in quanto non siamo in grado di gestire adeguatamente questi detenuti fino a quando non verrà garantito un significativo aumento del personale.