Cronaca Cagliari e Venezia: due squadre dal cammino congiunto - Stasera scontro playoff L’analisi di Sergio Demuru

Cagliari e Venezia: due squadre dal cammino congiunto. Dopo un girone di andata a basso regime di giri, entrambe nel ritorno hanno aumentato i decibel delle prestazioni. Ranieri ha fatto presente la pericolosità dei lagunari. In una gara secca il rischio di toppare la prestazione è alto. I rossoblù in casa hanno sempre mostrato una propensione offensiva che in trasferta non sempre hanno avuto. Ultimamente le quattro vittorie consecutive hanno riportato la squadra in un contesto consono alle reali possibilità. Resta l’incognita della pressione esercitata dai “play-off”, che ogni singolo giocatore vivrà con stato emotivo differente. Sono gare che vanno interpretate scindendo il lato prettamente tecnico da quello mentale. Psicologicamente potrebbe partire favorito soprattutto chi non ha nulla da perdere. E nel caso specifico il Venezia, che ha agguantato le “final-four” dall’ultimo posto utile, partirebbe con la mente libera. Diversa la situazione in casa Cagliari. Il blasone vorrebbe che la formazione rossoblù si proiettasse immediatamente alla fase successiva, anche per il fatto di giocare fra le mura amiche ed avere a disposizione due risultati su tre. Ma non è scontato. La società ha operato bene, affidando la squadra ad un tecnico navigato, il quale ha saputo riportare entusiasmo in un ambiente depresso dopo un anonimo girone di andata. Ora manca la ciliegina sulla torta.