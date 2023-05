Cronaca Alghero: Lo storico ristorante Les Arenas si rinnova - Inaugurata una nuova area family friendly

Les Arenas si rinnova riuscendo a regalare una nuova veste ai suoi ambienti. Questa è sempre una grande sfida affrontata nel migliore dei modi. Una vera e propria rivoluzione che porta la firma dell’Architetto algherese Pierpaolo Ninniri, che con grande rispetto di questo luogo identitario della cucina nostrana ha saputo rinnovare ogni ambiente, regalandogli una visione assolutamente contemporanea. Ma non solo: se i colori e le geometrie ricordano quelle rassicuranti della natura e del mare, gli ampi spazi delle sale offrono ai visitatori qualcosa di totalmente nuovo, a partire dall’area multimediale dedicata ai bambini! Uno spazio giochi, ampio e confortevole, pronto ad accogliere in sicurezza i più piccoli ma anche a far divertire i bambini con display interattivi dotati di tecnologia touch, per un’esperienza ludica nuova, educativa e moderna. Un’area “family friendly”, fortemente voluta e progettata ispirandosi ad eccellenti esempi nazionali e internazionali, oggi quanto mai necessaria per una città turistica anche misura di bambino come Alghero!