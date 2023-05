Ad Alghero continua la battaglia sulla sabbia - FdI Alghero: Riposizionamento della sabbia, sinistra mente sapendo di mentire

Nella loro menzogna ormai perenne, in cui un contrasto diventa una “rissa”, ecco che legittime richieste avanzate per i normali canali amministrativi diventano “merce di scambio politico”. Riteniamo sia importante sottolineare una cosa: le insinuazioni e la diffamazione sono armi pericolose che spesso non avvantaggiano chi le usa e piuttosto gli si possono rivoltare contro, poiché costituiscono vere e proprie fattispecie di reato del nostro codice penale. Altresì vale per quei fiancheggiatori - consapevoli o no - che riportano tali menzogne. Siamo certi che se avessero avuto evidenze di un comportamento scorretto da parte della macchina amministrativa rilevante per la magistratura si sarebbero assunti la responsabilità di denunciarli in maniera circostanziata. Tutto ciò che riescono a fare invece è ululare alla luna, sperando che qualcuno cada nella loro narrazione distorta.





Non avendo argomenti seri da utilizzare per svolgere il ruolo assegnato loro dai propri elettori, ecco che, ancora stavolta, la sinistra consiliare pensa di supplire alla propria inconsistenza politica, passata e presente, scagliando frecce spuntate nei confronti degli esponenti di Fratelli d’Italia, unico partito cui riservano puntualmente le proprie maniacali attenzioni. Il vero problema di questa opposizione è un altro: non riuscire o, meglio, non volere svolgere con serietà il proprio ruolo, mentire anche quando si conosce la verità, mistificare i fatti. Le ragioni? Sarebbe utile provassero a chiarirle a chi in loro ha creduto e magari, nonostante tutto, ancora crede. Che le strategie elettorali della sinistra stiano prendendo il sopravvento sul loro corretto rapporto con la città? Il tempo sarà galantuomo.

In questo ennesimo episodio creato da improvvisati sceneggiatori, la sinistra attacca l'Amministrazione, il Sindaco e i dipendenti dell'Assessorato all'Ambiente, con accuse infondate. Non solo: lo fanno mentre sono già in possesso di tutte le informazioni necessarie per spiegare abbondantemente la regolarità e la trasparenza del processo di riposizionamento della sabbia sugli arenili di Maria Pia. A fronte di una richiesta di riposizionamento della sabbia necessaria per il ripascimento del litorale, l'azienda in questione ha ricevuto dall'Assessorato competenze le informazioni necessarie per procedere a proprie spese al riposizionamento della sabbia.