Comune di Samatzai: Street Art sulla cabina elettrica all'interno del progetto Cabine d'Autore

Noti writers e artisti di strada portano la loro creatività, energia e originalità sui muri delle infrastrutture elettriche, trasformandole in elementi di pregio artistico capaci di integrarsi sempre di più nel territorio urbano ed extraurbano. Le centinaia di opere presenti in tutta Italia rappresentano un museo a cielo aperto, tuttora in corso d’opera, per colorare di nuova energia la rete elettrica che diventa così anche una rete artistica. Per saperne di più sul progetto https://www.e-distribuzione.it/Azienda/sostenibilita/street-art.html. Roberta Casciello, Responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente dell’Area Operativa Sardegna di E-Distribuzione sottolinea: “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione di quest’opera in piena sintonia con il sindaco Cocco; ogni giorno E-Distribuzione mette il suo impegno al servizio del territorio e della qualità del servizio elettrico, e con il Progetto Cabine d’Autore le infrastrutture energetiche diventano anche delle vere e proprie tele per la Street Art, facendo convivere i valori di innovazione e rispetto per l’ambiente che da sempre caratterizzano la nostra società” All’inaugurazione hanno partecipato il Sindaco di Samatzai Enrico Cocco, Roberta Casciello per E-Distribuzione, l’artista Luca Usai e l’Associazione Skizzo che hanno realizzato l’opera, la Pro Loco di Samatzai e l'Associazione Sonus de Canna che da sempre portano avanti la tradizione della musica tradizionale a launeddas.

La cabina elettrica in Via Cagliari diventa un’opera d’arte, elemento di dialogo con i cittadini, narrazione del territorio di Samatzai dove è stata inaugurata l’opera di street art dedicata alla figura di Dionigi Burranca, maestro di launeddas che ebbe un'importante scuola nel paese, con una reinterpretazione della sua immagine da parte di un gruppo di artisti di San Gavino che hanno realizzato il murale raffigurando il maestro in chiave pop. Le launeddas, strumento a fiato antichissimo e caratteristico della sola Sardegna, hanno avuto una lunghissima tradizione a Samatzai, scandendo le più importanti feste religiose e civili della comunità, il cui suono venne tramandato da una serie di musicisti di cui Dionigi Burranca fu grande esponente. L’iniziativa nasce dalla proficua collaborazione tra l’amministrazione comunale ed E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, che da anni è promotrice del progetto Cabine d’Autore il cui fine è trasformare le cabine elettriche in opere di Street Art.