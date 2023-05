Polizia penitenziaria sarda tra diritti soggettivi negati, aggressioni e mancanza di vestiario

Continua MELIS “Queste sono solo alcune delle gravi problematiche che attanagliano la Polizia Penitenziaria in Sardegna, purtroppo a oggi parrebbe che a nessuno interessi intervenire, basti pensare che nonostante l’ottimo lavoro dell’ufficio Regionale responsabile del magazzino vestiario, non si riesce ad avere abbigliamento per tutto il personale, mancano Drop, Tute operative di servizio, stivaletti polivalenti, polo, camicie etc… Melis Conclude dicendo “Stiamo valutando seriamente, come abbiamo già programmato in altre regioni di manifesteremo tutto il nostro disappunto con diverse iniziative, tra cui un Sit-In pacifici e pubblici dinanzi ad alcuni istituti Penitenziari isolani oltre che dinanzi al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria, Eventi ai quale saranno invitati a partecipare la stampa, le televisioni, la Politica e le istituzioni tutte .”

La Polizia Penitenziaria in Sardegna sta attraversando un momento veramente difficile, tra diritti soggettivi negati , aggressioni ricorrenti e grave carenza di vestiario individuale. La denuncia di queste ulteriori criticità arriva ancora una volta da Roberto MELIS Segretario Nazionale del Sindacato Autonomo POLGIUST. “Il Personale degli istituti Isolani come anticipato sta vivendo un momento storico difficile, in alcune realtà, non in tutte per fortuna, molto spesso succede che i Poliziotti non ottengano nemmeno di poter pianificare la propria vita privata, turni interminabili e massacranti, riposi settimanali e/o festivi concessi e poi puntualmente revocati senza preavviso, con richiami in servizio senza il riconoscimento dell'indennità di compensazione prevista per contratto, congedo ordinario accumulato e non fruito, servizi programmati fittizi esistenti solo sulla carta ma poi puntualmente stravolti, variati e il più delle volte senza il preannuncio temporale previsto, aggressioni verbali e fisiche oramai quasi con cadenza quotidiana ,vestiario non disponibile per tutto il personale”.