Cronaca La Dinamo si aggiudica gara-4 e si catapulta in semifinale

Prima domina, poi rischia di rovinare tutto con un finale nervoso e troppi errori in fase di possesso palla. Alla fine però la Dinamo si aggiudica “gara-4” dei quarti dei “play-off” scudetto nella serie ed elimina Venezia. Ora in semifinale la attende Milano, un’armata costruita per ben figurare anche in Eurolega. Sassari ha però le competenze per potersi battere, evidenziando una chimica di gioco di buon livello ed un tecnico come Bucchi attento alle “rotazioni”. In vista dei prossimi impegni andranno verificate alcune situazioni di “black-out” che possono compromettere il risultato finale. La crescita di Diop è stato un “fattore” determinante, come l’apporto di un tiratore come Kruslin (Krune per gli amici), il quale in gara-4 ha sopperito alla giornata negativa di Bendzius. Per tornare al confronto con Venezia i primi tre quarti hanno visto un dominio sassarese. Nell’ultimo, Diop prova a dare lo strappo con un tiro dalla media e un libero realizzato, ma è l’ex-Spissu che suona la carica per i lagunari realizzando in contropiede e poi un tiro da 3 di Tessitori dall’angolo replica alle iniziative di un ispirato Gentile. Il veneziano Granger sale di intensità e comincia a macinare canestri ed è lui che a fil di sirena ha la possibilità addirittura di operare il sorpasso. Fortunatamente per la Dinamo è un tiro “forzato” e Sassari può festeggiare.