I campioni della FC Alghero chiudono la stagione a Mara

I ragazzi si stanno allenando da subito dopo ferragosto, quindi hanno dovuto fare un grande sacrificio per tutta la stagione. Sacrifici che sono valsi la vittoria meritatissima del campionato. Ora – conclude Zani – vogliamo chiudere raggiungendo altri obiettivi: primo è quello di non perdere nessuna partita, cercando di vincere anche sabato a Mara. Infine incoronare capocannoniere Michele Cherchi. Quindi anche se abbiamo già vinto, chiederò ai miei ragazzi un ultimo sforzo per chiudere alla grande”. Per la trasferta di questo sabato a Mara, la Fc Alghero potrà contare su tutta la rosa a disposizione a parte il difensore Mario Lobrano e l'attaccante Thomas Livesi fermi per infortunio.

Dopo aver festeggiato già da due settimane la vittoria del campionato, la Fc Alghero, questo sabato 20 maggio alle ore 15.30, sarà di scena sul campo del Mara 1974 per l'ultima giornata del campionato di calcio di Terza Categoria girone F. La formazione, allenata da Pippo Zani, punta a chiudere la stagione imbattuta e, come sottolinea lo stesso tecnico, puntare alla conquista del titolo di capocannoniere del girone con Michele Cherchi che, ad oggi, ha realizzato ben 26 gol in 23 gare: “Finalmente si conclude questo campionato che è durato tantissimo.