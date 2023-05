Emergenza polizia penitenziaria in Sardegna, grave carenza di organici, direttori e comandanti

Conclude MELIS “Ci appelliamo quindi nuovamente al Ministro della Giustizia C.NORDIO al Sottosegretario alla Giustizia A.DELMASTRO D.V. oltre che alla politica Regionale affinché portino la nostra voce al Governo e al Parlamento per consentire in primis la copertura della pianta organica prevista per il Corpo di Polizia Penitenziaria ma anche l’assegnazione e la copertura di quei ruoli direttivi che ancora oggi risultano vacanti o coperti provvisoriamente.

A oggi è grave la carenza anche di Direttori (solo tre sono effettivi mentre altri due sono temporanei ,il tutto per dieci Istituti Penitenziari), anche i Comandanti scarseggiano ,possiamo utilizzare come esempio ,istituti di primo livello come Sassari che a oggi non hanno ancora un comandante effettivo e in pianta stabile. È Vacante anche il ruolo dì Provveditore, in quanto il Dott. Veneziano (tutt’ora reggente) è stato assegnato ad altro Provveditorato. Oltre al Personale e ai Mezzi sono praticamente nulle le relazioni sindacali, alcune direzioni ,incuranti del proselitismo Sindacale ,oramai da diverso tempo, non riscontrano più le varie vertenze, nonostante il Provveditore abbia più volte ribadito ,anche recentemente, il dovere da parte della Direzione di fornire adeguata risposta alle varie comunicazioni che allo stato ne risultano prive.