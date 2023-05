Cagliari: Il simulatore di volo delle Frecce Tricolori in Municipio

Il simulatore resterà in Municipio a partire da oggi, mercoledì 17 e fino alla mattina di venerdì 19 maggio 2023. Chiunque volesse cimentarsi nel volo simulato, affiancato dai piloti e dai rappresentanti dell'Aeronautica Militare Italiana, potrà presentarsi presso il Palazzo Civico e candidarsi per la prova. L'iniziativa ospitata dal Comune di Cagliari, proseguirà dopo la tappa del Municipio, in altre località per avvicinare sempre di più l'Aeronautica alla popolazione.

In occasione dei cento anni dalla fondazione dell'Aeronautica Militare, il Comune di Cagliari ospiterà nel cortile del Palazzo Civico di via Roma un simulatore di volo che riproduce l'attività aerea dei veicoli della pattuglia acrobatica “Frecce Tricolori”.