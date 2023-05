Cavallette, videoconferenza con la FAO - L'assessore Satta: "Gli esperti confermano la buona gestione della Regione"

In collegamento da Nuoro anche il Prefetto Giancarlo Dionisi. “Oggi – afferma l’assessore Satta – abbiamo avuto conferma, da parte dei massimi esperti al mondo sulla gestione delle emergenze create dalle locuste, che le diverse fasi del nostro piano operativo si stanno svolgendo nei tempi e modi migliori. Il ritardo nella gestione dell’emergenza è stato accumulato negli anni. Da dicembre la Regione Sardegna e Laore collaborano con la Fao, che oggi afferma che la strada intrapresa è quella giusta per sconfiggere il problema e allo stesso tempo salvaguardare l’ecosistema. Il nostro obiettivo - precisa l’assessore dell’Agricoltura – non è infatti quello di sterminare le cavallette, ma quello di ridurre il fenomeno invasivo ad una misura tale da non creare difficoltà alle popolazioni e agli allevatori come invece sta avvenendo da anni. La Regione è al fianco degli allevatori, degli agricoltori e dei sindaci per collaborare insieme ad un risultato comune.





A questo obiettivo si è aggiunta fin dal principio della mia gestione del problema, la preziosa collaborazione del Prefetto di Nuoro, Giancarlo Dionisi, che ringrazio in quanto rappresenta la ferma partecipazione dello Stato alla gestione dell’emergenza, mediante la messa a disposizione delle squadre delle forze dell’ordine” L’incontro del 29 maggio si terrà a Noragugume, presso la centrale operativa: “vogliamo confrontarci personalmente con gli esperti e sul territorio – afferma l’assessore dell’Agricoltura – circa il lavoro che la Regione e Laore stanno portando avanti insieme ai sindaci, e i mezzi a nostra disposizione. Il problema delle cavallette – conclude l’esponente della Giunta Solinas – è un problema globale, che affligge il nostro territorio da anni e finalmente abbiamo raggiunto un equilibrio nella cooperazione e nella gestione che ci sta portando ad avere un piano chiaro che, col tempo, sarà sempre più efficace”.

“La gestione dell’emergenza cavallette messa a punto dalla Regione e dall’Agenzia Laore è ottimale e sta proseguendo secondo gli obiettivi prefissati: ce lo confermano gli esperti della Fao che il prossimo 29 maggio verranno in Sardegna a valutare personalmente l’andamento del lavoro e poter così rafforzare questa preziosa collaborazione”. Lo afferma l’assessore dell’Agricoltura, Valeria Satta, a margine dell’incontro odierno con il commissario dell’Agenzia Laore Gerolamo Solina cui hanno partecipato, in collegamento da Roma, gli esperti della FAO, in particolare Shoki Al Dobai, Team manager Locust dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e della FAO Divisione Produzione e protezione delle piante (NSP), e Alexander Latchinsky, esperto FAO di locuste e di Dociostaurus.