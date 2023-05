Allevamento, dibattito a Desulo, l'assessore Satta: "Incontriamo i rappresentanti del comparto suinicolo"

“L’incontro odierno – spiega l’Assessore Satta – è stato funzionale ad ascoltare le esigenze degli allevatori, i quali necessitavano di spiegazioni circa la regolamentazione dell'allevamento del suino all'aperto, tenendo conto delle problematiche esistenti quali la Peste Suina Africana e le altre patologie. È fondamentale partire dall’ascolto – ha dichiarato l’assessore Satta – per costruire decreti che siano il più possibile rispondenti alle esigenze dei diversi comparti produttivi della Sardegna, all’economia delle nostre aziende e quindi, alle esigenze del popolo, sempre dalla parte dei Sardi", ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.

Un dibattito costruttivo sulle prospettive future, sulla base delle nuove regole per l'allevamento tradizionale del suino all'aperto. L' Assessore dell’Agricoltura, Valeria Satta, ha preso parte oggi a Desulo al dibattito “Prospettive di sviluppo per agricoltura e allevamento in montagna: stato delle cose e idee per il futuro”, organizzato dal sindaco Giovanni Cristian Melis nella sala multimediale dell’Istituto comprensivo San Giovanni Bosco. Al dibattito erano presenti i rappresentanti dell’Istituto zooprofilattico della Sardegna e dei Servizi veterinari della Asl di Nuoro.