Droga: l’istruzione sta alla base della prevenzione

L’esperienza ci insegna che con i ragazzi sono inutili le “prediche” dei genitori, dei professori e degli educatori, così come non producono risultati reali le conferenze degli “esperti” addetti ai lavori che, con dati e termini scientifici incomprensibili, cercano di far capire ai ragazzi gli effetti a livello fisico e mentale, creando in loro ulteriore confusione. Centinaia di conferenze fatte dai volontari di Mondo Libero dalla Droga nelle scuole dimostrano quanto i ragazzi siano assetati di conoscenza, curiosi di avere informazioni vere e di conoscere la verità sulla droga. I ragazzi non accettano una informazione calata dall’alto, quasi fosse un’altra lezione di matematica, storia o geografia.





Ciò che fa effetto su di loro e che rimarranno impresse per sempre nella loro mente, sono le esperienze dirette di chi la droga l’ha vissuta sulla propria pelle. Il dialogo interattivo e diretto che si instaura immediatamente tra i conduttori della conferenza e i ragazzi crea quel clima di collaborazione e partecipazione necessario affinché quelle due ore di “lezione” diventino davvero una lezione per la vita. “L’istruzione è l’arma più efficace nella guerra contro la droga” scriveva il filosofo L. Ron Hubbard. L’istruzione deve portare necessariamente alla comprensione di qualsiasi soggetto e, una volta compreso, quell’istruzione verrà usata nella vita e farà parte dei nostri comportamenti quotidiani. È sempre così in qualsiasi campo, professionale e non. Lo è ancora di più nel campo della prevenzione alla droga. Le centinaia di opuscoli distribuiti settimanalmente dai volontari contribuiscono a creare quella conoscenza necessaria per far riflettere i ragazzi e informare gli adulti sulle conseguenze causate da tutte le droghe. Un’azione di successo che i volontari intendono continuare finché la guerra non sarà definitivamente vinta e i nostri ragazzi fuori pericolo.

I volontari della Fondazione Mondo Libero dalla Droga e della Chesa di Scientology, da anni condividono lo stesso obiettivo: liberare la società dalla piaga della droga. Lo fanno attraverso l’informazione e l’istruzione, i metodi più collaudati e di successo a livello planetario. Altri sistemi sono stati sperimentati in diversi paesi e in tutti i continenti. Dalla repressione dura, al proibizionismo fino alla legalizzazione. Ogni paese ha il suo sistema più o meno originale. Ovunque ogni tentativo è stato vano e fallimentare. Senza nulla togliere alla importanza e necessità di intensificare le azioni di contrasto alla produzione e allo spaccio da parte delle forze dell’ordine, è necessario individuare altre forme di prevenzione che partano dall’istruzione e informazione sin da ragazzini.