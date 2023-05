Stintino Jazz&Classica, a luglio tornano le Masterclass Iscrizioni aperte per i corsi con Bruno Tommaso e Roberto Spadoni

Dopo il grande successo dello scorso anno è stato inoltre confermato il corso di Composizione e arrangiamento (11-15 luglio): una vera e propria “bottega artigiana” in cui proporre lavori già scritti ma anche elaborarne di nuovi con la supervisione dei docenti, per orientarsi nel campo della creazione musicale e arricchire gli iscritti di contenuti di alto profilo, indicando possibili approfondimenti, competenze e direzioni nella costruzione di un percorso musicale creativo e personalizzato. La grande novità di questa edizione è, infine, la creazione dello Stintino Jazz Ensemble, un gruppo ad hoc formato da professionisti che eseguirà proprio i brani composti durante la masterclass e di cui potranno far parte anche gli stessi autori (prove e lezioni 14-15 luglio). Un’esperienza completa, quindi, che attraversa tutte le età lungo la strada del Jazz, con il supporto di due grandi Maestri in uno scenario unico come quello di Stintino. Tutte le informazioni, i costi e le modalità di iscrizione sono indicate sul sito www.stintinojazz.com e sui canali social Facebook e Instagram della manifestazione. La scadenza delle iscrizioni è fissata per fine mese, ma sono previste agevolazioni per chi si iscrive entro il 20 maggio.

Per il decimo anno consecutivo a luglio la musica tornerà a riempire le antiche strade di Stintino con Stintino Jazz&Classica, l’ormai storica rassegna di seminari e concerti curata dall’Associazione culturale musicale teatrale LABohème. Anche quest’anno sono previsti sia i corsi con grandi docenti sia gli eventi gratuiti e aperti a tutti, in collaborazione con il Comune di Stintino, la Fondazione di Sardegna e il MuT-Museo della Tonnara. Sono aperte fino al 31 maggio le iscrizioni ai seminari, tutti dedicati al Jazz, tenuti da Bruno Tommaso, vera icona della musica italiana e presente a Stintino sin dalla prima edizione, e Roberto Spadoni, compositore, docente al Conservatorio di Frosinone e Siena Jazz, alle masterclass stintinesi dal 2018. I corsi di quest’anno sono tre: dall’8 al 10 luglio tornano le lezioni per giovani musicisti che formeranno la Stintino Young Orchestra, una fucina di giovani talenti che negli anni ha creato musicisti oggi professionisti e che proprio dal borgo dei pescatori hanno mosso i primi passi.