Deriu (pd) lancia un appello a Schlein: "Diamo il buon esempio, basta liste bloccate"

Come componente dell’Assemblea nazionale presenterò una proposta su questo tema”. Un passaggio fondamentale, secondo l’esponente dem, per restituire al popolo la scelta di eleggere i propri rappresentanti: “La nostra Assemblea nazionale è eletta da tutti i cittadini con le primarie aperte, è pertanto doveroso dare la possibilità a tutti coloro che partecipano di scegliere il loro rappresentante. Diamo il buon esempio con una vera svolta democratica – conclude Roberto Deriu –, altrimenti non saremo credibili”.

“Ho accolto con molto piacere e approvazione le recenti dichiarazioni di Elly Schlein sulla legge elettorale. Il PD dia il buon esempio ed elimini le liste bloccate nelle elezioni interne al partito”. È questo l’appello lanciato da Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico in Sardegna e membro dell’Assemblea nazionale, rivolto alla segretaria del PD. “Per essere veramente credibile sul tema delle riforme istituzionali, e in particolare sulla legge elettorale – dice Deriu –, il PD si faccia promotore di questo cambiamento ed elimini le liste bloccate nelle elezioni interne dei nostri organi, soprattutto all’Assemblea nazionale, ripristinando così le preferenze.