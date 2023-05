Ciusa (M5S) sul caro affitti la regione metta a disposizione gli edifici inutilizzati

"La Regione dispone di numerosi edifici che potrebbero essere utilizzati e adattati per dare risposte a questa emergenza. Inoltre, il Governo nazionale non può voltare le spalle a una intera generazione, soprattutto nel momento in cui abbiamo a disposizione le risorse del PNRR, queste devono essere utilizzate affinché tutti gli studenti possano avere pari condizioni di accesso alla laurea. Oggi più che mai è necessario investire sulla formazione dei nostri giovani, da loro dipende il nostro futuro e lo sviluppo in un'ottica sostenibile della nostra Terra".

"La mobilitazione degli studenti contro il caro affitti non riguarda soltanto città come Milano e Roma ma anche Cagliari. I costi di locazione sono proibitivi per tantissime famiglie. Il diritto allo studio - osserva Michele Ciusa (M5s) - deve essere garantito in tutte le sue declinazioni. Non soltanto con l'erogazione di borse di studio e misure economiche legate alla didattica, ma deve necessariamente abbracciare tutti gli aspetti della vita di uno studente fuori sede". "Pagare dai 400 ai 600 euro per un alloggio significa fare una selezione discriminatoria basata sulle possibilità economiche delle famiglie, e negare così quell'ascensore sociale di cui la nostra Costituzione è garante". "È necessario innanzitutto - continua il consigliere - investire sulle case dello studente e completare quanto prima il campus studentesco di viale La Plaia".