Cronaca Chiaramonti alla sua prima edizione di Monumenti Aperti, 13 e 14 maggio

Con i suoi poco più di 1500 abitanti, Chiaramonti entra a far parte per la prima volta quest’anno della rete di Monumenti Aperti, rete alla quale aderiscono, in questa ventisettesima edizione, sessanta amministrazioni comunali della Sardegna che fino al 4 giugno apriranno le porte dei loro beni culturali più preziosi per offrirli al racconto di migliaia di giovani studenti. Dopo la pausa estiva, Monumenti Aperti oltrepasserà il mare per approdare nella Penisola dove ancora una volta sarà presente in Emilia Romagna e in Puglia. Una edizione 2023 che fin dal titolo “Pratiche di meraviglia” vuole essere uno stimolo per giovani e adulti a riscoprire il piacer e di meravigliarsi davanti alle bellezze del nostro straordinario patrimonio culturale. Così il sindaco Alessandro Unali: “L’Amministrazione comunale ha deciso di aderire per la prima volta a Monumenti Aperti, manifestazione che ci consente di promuovere il territorio, i siti archeologici e il patrimonio culturale storico di Chiaramonti, il quale sorge fra i colli di "San Matteo" e "Codinarasa", dai quali domina la valle dell'Anglona. Nelle giornate dedicate, i monumenti saranno fruibili mettendo in evidenza il loro splendore e dando la possibilità di conoscere la nostra storia, tutto questo grazie ai volontari e agli studenti impegnati per l’occasione come volontari, che ci condurranno alla scoperta di un paese ricco di storia e tradizioni”. Partecipano alla manifestazione gli alunni della quinta elementare e delle scuole medie dell’istituto comprensivo di Perfugas.