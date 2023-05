Silvio Lai: Caro affitti, il Ministro Valditara fa lo scaricabarile senza dare soluzioni

Dovrebbe poi spiegare perché è stato cancellato il fondo di 330 milioni per gli affitti e annunciarne, quindi, reintegro ed aumento. Il ministro Valditara dovrebbe essere il garante costituzionale del diritto allo studio ed occuparsi delle criticità, come il caro affitti, che lo impediscono. Venga nelle Università sarde e si accorgerà dei problemi reali. Parli con i rettori, i docenti, il personale amministrativo, gli studenti e avrà così il quadro completo delle lacune e dei disagi che emergono ogni giorno. Per farlo bene però occorre lavorare seriamente evitando le boutade polemiche. Fino ad ora non ci è riuscito.

Sul caro affitti per gli studenti il ministro Valditara gioca allo scaricabarile incapace, anche su questo tema, di dire qualcosa di sensato e di proporre soluzioni. Nel suo stesso governo prende le distanze pure la ministra Bernini. Se Valditara fosse l'uomo giusto al posto giusto avrebbe dovuto già attivare un tavolo istituzionale con Regioni e Comuni per concertare azioni e misure che consentano di abbassare i costi degli affitti, aumentare le disponibilità, garantire i necessari controlli per evitare speculazioni.