Cronaca Cagliari ospiterà il concorso ippico nazionale A2

Nell’ambito delle celebrazioni per il 200° Anniversario della fondazione della Scuola di Cavalleria, il campo ostacoli del Comprensorio Polisportivo Militare “G. ROSSI” di via Tramontana – a Cagliari ospiterà il concorso ippico nazionale A2* denominato “CITTÀ DI CAGLIARI”. L’evento sportivo, organizzato dal Comitato Regionale Sardegna della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) e dal Comitato Locale (Co.Loc.) Sardegna dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria (A.N.A.C.) in collaborazione con Centro Ippico Militare (CIM) del Comando Militare Esercito Sardegna, rappresenta l’appuntamento ippico più importante della città metropolitana di Cagliari e di tutte le scuderie isolane così come confermato dalla numerosa adesione di cavalieri che partecipano al concorso. Nell’ambito della manifestazione sportiva verrà effettuata la selezione dei binomi che parteciperanno alla Coppa delle Regioni, che si svolgerà a Roma durante il 90° CSIO di Roma – Piazza di Siena 2023.