Cronaca L'Alghero saluta il mister Gianni Piras

Le strade dell’Alghero e di Gianni Piras, in accordo, si dividono. La società giallorossa comunica la separazione consensuale con l’allenatore della prima squadra dopo due promozioni consecutive e una stagione, quella appena trascorsa, particolarmente ricca di soddisfazioni per entrambi, culminata con la vittoria del campionato di Prima Categoria e il salto in Promozione. L’Alghero ringrazia di cuore mister Piras per l'impegno profuso e la professionalità mostrati in giallorosso e gli fa i migliori auguri per il futuro professionale. Si tratta di una decisione presa in assoluta serenità e armonia tra le due parti e con vicendevole riconoscenza, frutto di reciproche valutazioni.