Benessere personale e Cultura: la tradizione Inca ad Alghero

L’incontro intensivo di tre giorni è condotto da Massimo Romagnolo – Maestro della Tradizione Q’Ero, trentennale esperienza nella formazione, personal coach, ricercatore che ha sviluppato la sua formazione esperienziale attraverso la mistica della natura e attraverso lo sciamanesimo e Laura Ines Huaman Cordova – Maestra della Tradizione Q’Ero e di danze sacre andine, sviluppa l’arte spirituale andina con i maestri delle comunità più tradizionali della cultura Inca: Q’ero Apurimac ed Ausangate. Attraverso un processo di conoscenza pratica ed esperienziale, apprendiamo come fluire energeticamente nelle nostre relazioni, armonizzando e sanando blocchi e traumi che ci impediscono di incontrare il nostro benessere. Uno dei valori della tradizione andina di mistica della natura è l’integrazione, non ci sono dogmi o guru da seguire. Il modulo che si terrà il 2 - 3 e 4 giugno riguarda Il Potere di Essere e Manifestare, per riarmonizzare le relazioni con gli altri e integrare le differenze (che nella tradizione sono considerate come elementi di ricchezza complementare), sanare i traumi relazionali e familiari, riaprire il cuore. È l’ultima occasione per il 2023 di poter conoscere e sperimentare in Sardegna gli strumenti delle arti mistiche dedicate al supporto e sostegno energetico psicofisico e incontrarne i divulgatori anche in sessioni individuali.





Su prenotazione è possibile partecipare alla cerimonia del Despacho: individuale, di gruppo, familiare o di coppia - il Despacho è il rituale più antico e conosciuto sulle Ande, usato come forma di benedizione e scambio con il Cosmo Vivente. Preparare un’offerta significa aprire uno spazio energetico sacro di reciprocità tra i partecipanti alla cerimonia e l’abbondante energia del Cosmo Vivente. Verranno anche presentati i percorsi in programma per i Viaggi Spirituali in Perù 2023 di agosto, settembre, ottobre, novembre.

L’arte spirituale andina secondo l’antica tradizione Inca (popolazione dei Q’Ero) offre un percorso di conoscenza di sé per sviluppare consapevolezza e benessere personale. Questo è il secondo e ultimo appuntamento per il 2023 proposto ad Alghero dall’Ass.Culturale ARS DIVINA APS nelle giornate del 2 - 3 e 4 giugno a Santa Maria La Palma (Alghero).