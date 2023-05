A Sassari conferito a Giuseppe Tanca l'onorificenza di "maestro del lavoro" operatore dell’ufficio postale di via Brigata Sassari

“Sono molto grato per aver ricevuto questa onorificenza. Nella mia lunga carriera, iniziata nel 1984, ho sempre svolto il mio lavoro con semplicità, passione e dedizione. Ringrazio Poste Italiane per avermi permesso di realizzare molti progetti e raggiungere diversi obiettivi” ha dichiarato Giuseppe Tanca, operatore di sportello della sede di via Brigata Sassari. Le Stelle al Merito sono riconosciute ogni anno ai dipendenti di aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. La metà delle onorificenze è riservata a coloro che hanno iniziato l’attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale.

Poste Italiane partecipa anche quest’anno, con i suoi dipendenti, al conferimento dell’onorificenza “Stelle al Merito del Lavoro”, assegnata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La commissione nazionale istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo, sulla base dei loro requisiti, 65 Stelle al Merito su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei ruoli ricoperti in azienda. A Sassari il prestigioso titolo di “Maestro del Lavoro” verrà conferito formalmente a Giuseppe Tanca per meriti “di perizia, laboriosità e buona condotta morale” in Prefettura direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.