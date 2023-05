Cronaca Mondo del padel in lutto per la scomparsa di Paolo Bassu ad Alghero

È difficile capacitarsi di una scomparsa, qualunque essa sia. Una fine inattesa, come spesso capita. Gesti inspiegabili che sconvolgono e assestano duri colpi a comunità intere come quello che è successo nella città Alghero ieri (4 maggio). Il triste destino di Paolo Bassu ha colpito nel profondo anche la comunità del padel sardo che ora è in lutto per la scomparsa prematura di un suo valido rappresentante. Fin da bambino, il giovane aveva sviluppato una passione per la racchetta, trascorrendo ore sui campi del Tc Alghero. Con il tempo, quella passione era cresciuta trasformandosi in una professione e un amore. Paolo era diventato istruttore di tennis e aveva insegnato in diversi circoli, tra cui il suo di appartenenza, i campi di Maria Pia, ma anche quelli di Ittiri e Bosa, dove aveva compiuto un vero e proprio miracolo. La notizia della sua morte ha scosso profondamente l’intera comunità tennistica sarda. Dal nulla era riuscito a creare una scuola tennis con circa 40 bambini – il primo ricordo, commosso di Franco Bellini, consigliere del Comitato Regionale per il Padel -. Poi nel 2020 un colpo di fulmine con il Padel, tanto da creare un circolo dove prima sorgeva un campo da calcetto: due campi e diede vita al Padel Alghero. E anche nel mondo del Padel ben presto si è fatto conoscere e amare, ma soprattutto apprezzare per le sue doti comunicative. La capacità di saper interagire, coinvolgere e trasmettere tanto entusiasmo ai più giovani e agli adulti lo ha fatto diventare una risorsa importante per il Comitato Regionale che lo ha nominato Fiduciario regionale maestri per il Padel. Era un punto di riferimento per tutta la Sardegna e in particolare per il Nord Sardegna”. I funerali di Paolo Bassu ad Alghero. Sabato mattina alle ore 10:30 si svolgeranno i funerali nella cattedrale di Santa Maria a Alghero. La cerimonia funebre sarà preceduta dal trasferimento della salma dall’ospedale civile di Alghero alla chiesa. Si prevede una grande affluenza di amici e parenti, per rendere omaggio all’amato defunto.