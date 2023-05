Barracelli, presentato il programma per la formazione delle compagnie di Oristano e Nuoro

“È una iniziativa nata e cresciuta per dare alle compagnie uno strumento in più per operare nei territori – prosegue l’esponente della Giunta Solinas – La Regione intende continuare a investire e valorizzare la figura dei barracelli, lo fa con risorse fresche e lo fa, finalmente, con un’attività di formazione che consideriamo fondamentale. I barracelli sono i migliori conoscitori del nostro territorio ed è per questo che accrescere le capacità e le competenze di chi ha a che fare con la salvaguardia della Natura, delle vite umane e di quelle animali, è oggi un aspetto fondamentale. Le compagnie barracellari – ha evidenziato l’Assessore - devono essere sempre di più in Sardegna e devono guardare non più ai singoli Comuni ma ai territori. Vogliamo uomini e donne ancora più preparati e stiamo lavorando per questo”, ha concluso l’Assessore esortando le compagnie delle province di Oristano e Nuoro a partecipare ai corsi. L’Assessorato, dopo aver incontrato i rappresentanti delle compagnie sarde, sta anche lavorando sulla revisione della legge dell’88 che disciplina proprio l’organizzazione e il funzionamento delle compagnie, in vigore da 35 anni e ormai obsoleta.

Circa 70 compagnie barracellari della province di Oristano e Nuoro interessate dal programma di formazione promosso dall’Assessorato degli Enti locali con la collaborazione di Anci Sardegna. “Per la prima volta la Regione finanzia un corso dedicato alla figura dei barracelli, che consideriamo fondamentale per l’importante ruolo che oggi svolgono a presidio e sicurezza del territorio”, spiega l’Assessore degli Enti locali, Aldo Salaris che questa mattina ha presentato a Tramatza il programma di formazione che interessa i componenti di tutte le compagnie sarde, 170 in totale, per circa 5mila barracelli sardi. Si tratta, nello specifico, di 14 seminari formativi della durata di 90 minuti ciascuno per 21 ore di formazione complessive (a questo corso di formazione base seguirà quello specifico per i Capitani e gli ufficiali e per i segretari delle compagnie). I seminari si fermeranno nel corso della campagna antincendio per riprendere l’attività in autunno. L’incontro segue quello di appena due giorni fa a Sassari, che ha riguardato le compagnie del Nord Sardegna. Tre appuntamenti in totale, l’ultimo sarà quello di Selargius per i gruppi del Sud Sardegna in programma lunedì 8, per dare concretezza a una iniziativa, ha spiegato sempre l’Assessore Salaris, “che vuole essere capillare e offrire a tutte la compagnie barracellari la possibilità di partecipare”.