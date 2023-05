Cagliari: Al via la “Shardana sailing cup”





Tra i partecipanti che navigheranno nel percorso previsto, il tratto di rotta storica Cagliari-Nora-Cagliari, ci saranno i rappresentanti dei circoli sardi di Australia, Brasile, Argentina, Bulgaria, Danimarca e Spagna. L’evento, che ambisce di diventare occasione annuale di ricongiungimento dei sardi con la loro terra d’origine, consentirà l’avvio di scambi culturali, scientifici, economici e di gemellaggi con le città nazionali ed estere in cui si sono stabiliti i sardi. La “Shardana sailing cup” fa parte del “Cagliari Ocean Project”, un progetto di promozione permanente del Capoluogo regionale e della Sardegna tramite i velisti oceanici ed olimpici, promosso da “Vento di Shardana”, insieme con l'assessorato alle Politiche del Mare del Comune di Cagliari. L’iniziativa, di prossima ufficializzazione, vanta già il patrocinio di numerose istituzioni ed enti locali e nazionali, tra i quali Sport e Salute Spa., F.I.V., Assonautica, Università di Cagliari, L.N.I. - sezione Cagliari, Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.) e FAES.

Continua l'attività dell'Assessorato alle Politiche del Mare del Comune di Cagliari, che in un'ottica di promozione della vela, attraverso l'utilizzo della stessa come veicolo di relazione, incentiva i legami delle comunità estere e delle associazioni degli emigrati con la città favorendo il riavvicinamento alla terra di origine e il ritorno alle proprie radici. Partirà domenica 7 maggio 2023 alle ore 11 dallo specchio acqueo antistante il Porto cittadino la prima edizione della “Shardana sailing cup”, veleggiata culturale in omaggio ai sardi emigrati, organizzata dall’Associazione velica e culturale “Vento di Shardana” e dalla Sezione di Cagliari della Lega Navale Italiana.