Stintino: Domenica 14 maggio a pesca di rifiuti

Al termine della raccolta, afferma Federico Rais socio fondatore dell'A.S.D. ISULA Fishing Club Sardinia e ideatore dell'evento, i partecipanti saranno premiati in base al maggior numero di rifiuti raccolti, nonché per chi avrà trovato l'oggetto/rifiuto più particolare e il partecipante più giovane, per coinvolgere anche la generazione dei Millennials nell'iniziativa. Il progetto, sostenuto dal Comune di Stintino, dalla Fondazione di Sardegna, dall'azienda C4 Carbon, dai biologi dell'Associazione CRAMA (Parco Nazionale Asinara), dall'azienda Nieddittas e dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, mira ad aumentare l'attenzione sulla presenza e sulle quantità di rifiuti in mare, promuovendo l'impegno collettivo per l'ambiente, con particolare attenzione al ruolo dei pescatori sportivi nel processo di raccolta di rifiuti dai fondali marini. Per Federico, l'obiettivo pratico dell'iniziativa è quello di pulire i fondali marini della spiaggia D'Azzena a Stintino grazie alla partecipazione dei pescatori sportivi, che saranno veri e propri atleti del mare. Durante l'evento, che riprodurrà le dinamiche di una gara di pesca subacquea, i partecipanti si impegneranno nella raccolta dei rifiuti presenti sul fondale marino. In concomitanza con la pesca dei rifiuti subacquea, sarà organizzata una pulizia sulla costa e sulla spiaggia, guidata dai biologi e con la partecipazione delle associazioni di volontariato.





La manifestazione si svolgerà sotto forma di evento sportivo e avrà luogo nel tratto di mare del territorio di Stintino. L'area, conosciuta localmente come "spiaggetta D'Azzena", soffre pesantemente l'impatto dei rifiuti antropogenici, ma rappresenta un importante polmone naturale dell'ambiente faunistico dell'intera costa nord-orientale della Sardegna. Gli organizzatori intendono preservare e mettere in risalto una zona spesso poco considerata da media e bagnanti. Saranno coinvolti i subacquei tesserati FIPSAS e di altre associazioni sportive nazionali, che disputeranno una gara di pesca in apnea, dove la finalità sarà quella della raccolta dei rifiuti marini. La giornata si concluderà con un DjSet, dopo gli interventi dei biologi sulla prevenzione e sull'analisi dei rifiuti raccolti e le dichiarazioni degli organizzatori e della giunta comunale del Comune di Stintino.

Il 14 maggio, il Comune di Stintino ospiterà l'evento "Pesca dei Rifiuti", organizzato dall'A.S.D. ISULA Fishing Club Sardegna in collaborazione con partner pubblici e privati attivi nel settore istituzionale, sportivo, ambientale e turistico. Durante l'evento, che simulerà le dinamiche tipiche di una gara di pesca subacquea, i partecipanti si immergeranno a pesca di rifiuti, che saranno i veri e propri "premi" da collezionare. In contemporanea alla Pesca di Rifiuti marina, sarà organizzata sulla costa e sulla spiaggia una pulizia guidata dai biologi e con la partecipazione di associazioni di volontariato. La partecipazione all'evento, sia per la raccolta dei rifiuti sulla terraferma che sul mare, è aperta a tutti gli interessati, che possono iscriversi semplicemente attraverso il sito web dell'evento www.apescadirifiuti.it e compilare il modulo di partecipazione.