Da venerdì a domenica a Cagliari c’è Harpissima

Per l’occasione arriverà in città una tra le più acclamate stelle internazionali dello strumento: il virtuoso Alexander Boldachev, nato a San Pietroburgo ma da anni residente in Svizzera, che a soli trentatre anni è anche pianista, compositore, pedaogo, vincitore di numerosi concorsi internazionali, e ideatore di prestigiose manifestazioni legate all’arpa, come il Zurich harp festival. Programma. Il calendario di Harpissima si apre venerdì alle 9 con l’inaugurazione, nella Sala Officina, della mostra che per l’intera durata della manifestazione vedrà in esposizione le arpe della Salvi Harps. Alle 20 grande concerto dell’European Suzuki Harp Ensemble, formazione composto da trenta giovani arpiste provientienti dalla scuola d’arpa dell’Associazione Musicale Arpeggiando, dalla scuola d’arpa del Centro Musicale Suzuki di Firenze (guidata da Emiliana Sessa), dalla scuola d’arpa del Suzuki Talente Center di Torino (diretta da Federica Mancini e Chiara Sebastiani), dalla scuola d’arpa del Conservatorio di Musica di Grasse, in Francia, (guidata da Alessandra Magrini) e dalla Fondazione Santa Cecilia di Portogruaro (diretta da Nicoletta Sanzin). Il concerto è dedicato alla memoria di Gabriella Bosio insigne didatta e arpista di fama internazionale, scomparsa alla fine del 2022, e prevede l’esecuzione di musiche del repertorio d’arpa: dai brani tradizionali fino ai brani d’opera, trascritti per insieme d’arpe.





Il sabato mattina è dedicato all’approfondimento della didattica musicale, con Tiziana Loi che alle 10,30 terrà una conferenza dal titolo “Crescere con la musica” in cui illusterà il metodo Suzuki, il sistema per insegnare la musica ai bambini elaborato nella prima metà del XX secolo dal violinista giapponese Shinichi Suzuki. In serata arriva l’atteso recital di Alexander Boldochev che si esibirà alle 19.30 (primo turno) e ancora alle 21 (secondo turno) proponendo un programma capace di spaziare dalla musica classica ai giorni nostri, partendo da compositori come Tchaikovsky o Villa Lobos per arrivare al rock di artisti come Queen, Red Hot Chili Peppers, Nirvana o Scorpions. Il concerto sarà preceduto, dalle 15,30 alle 18,00, dalla Maratona musicale, esibizione degli studenti d’arpa che daranno dimostrazione delle capacità acquisite nello studio dello strumento. Domenica la giornata è dedicata alle masterclass con Alexander Boldochev che incontrerà gli studenti per dare consigli e svelare alcuni segreti del mestiere. Per tutta la giornata sono previste ancora le esibizioni della Maratona musicale (dalle 10 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,00). L’ingresso ai concerti e alla mostra è libero e gratuito. Per informazioni: Associazione Musicale Arpeggiando, mail: arpeggiandoassociazione@gmail.com Sito web: www.arpeggiando.com Alexander Boldachev.





E’ un un virtuoso-arpista, compositore, artista esclusivo della casa d'arpa italiana Salvi Harps, iniziatore della Giornata mondiale dell'arpa, fondatore dello Zurich Harp Festival, co-fondatore della comunità " LYUD? ". Vincitore di più di una dozzina di prestigiosi concorsi internazionali. Suona l'arpa, il pianoforte e scrive musica dall'età di cinque anni. Viaggia con concerti da solista in tutto il mondo, tiene corsi di perfezionamento presso istituzioni educative come il Royal Conservatory di Toronto, la Juilliard School di New York, la Royal Academy di Londra, la Ferenc Liszt Academy di Budapest. Nel 2018, ha scritto ed eseguito un assolo di arpa elettronica alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo FIFA, condividendo il palco con Robbie Williams e Aida Garifullina. Si esibisce in prestigiose sale da concerto internazionali come la Carnegie Hall di New York, la Hall of Gaveau di Parigi, il Musikverein di Vienna, la Great Hall of the Philharmonic di San Pietroburgo e altre, sia come solista sia in collaborazione con molte orcheste eruopee e russe. European Suzuki Harp Ensemble. L’European Suzuki Harp Ensemble ha debuttato in occasione dell’European Harp Symposium di Perugia nel 1999. Fin dagli esordi ha riscontrato un enorme entusiasmo per le esecuzioni professionali estremamente curate e musicali, e per l’allegria trasmessa dai suoi partecipanti. Il gruppo è stato fondato da Gabriella Bosio e dalle insegnanti Tiziana Loi, Ester Gattoni, Alessandra Magrini, Nicoletta Sanzin ed Emiliana Sessa. Numerosissimi sono stati i concerti, tutti in prestigiosi festival, convention, stagioni concertistiche, in bellissime e importanti sedi di concerti come la Royal Abert Hall a Londra nel 2016. Lo spirito di questo ensemble è quello di far partecipare tutti gli allievi, anche con età e abilità differenti, alla bella esperienza di far musica insieme. Il repertorio spazia dalla musica classica a quella popolare; gli insegnanti coinvolti hanno la capacità di adattare e modulare molti dei brani non originali per arpa alle esigenze dei singoli bambini. In ultimo, ma non con minore importanza, fondamentale è lo spirito di unione e aggregazione, l’ampliamento di nuove amicizie, e una crescita personale ricca di stimoli ed esperienze. L’insieme in questo concerto sarà diretto dalle M: Tiziana Loi, Alessandra Magrini, Federica Mancini, Chiara Sebatiani ed Emiliana Sessa.

Per tre giorni Cagliari si trasforma in una capitale dell’arpa, con concerti, momenti di approfondimento e un’esposizione di diversi esemplari del magico strumento. Da venerdì 5 a domenica 7 maggio a Sa Manifattura l’appuntamento è con Harpissima, manifestazione ideata dalla celebre fabbrica di arpe Salvi Harps per offrire a studenti e amanti dell’arpa l’opportunità di vivere da protagonisti la passione per la musica a contatto con i grandi arpisti internazionali. Cagliari è una delle cinque città italiane (insieme a Noventa Padovana, Roma, Matera, Bressanone) scelte per l’edizione 2023 della manifestazione che si svolge ormai da più di vent’anni. La direzione artistica dell’evento è affidata all’affermata arpista e insegnante Tiziana Loi, in collaborazione con l’associazione musicale Arpeggiando da lei diretta.