I monumenti saranno visitabili sabato 6, dalle 16.00 alle 20.00, e domenica 7 dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Accanto alle visite guidate, poi, una serie di eventi collaterali sia per grandi sia per bambini, con rievocazioni storiche in costume (al ponte romano), giochi di legno, passeggiate nei rioni storici, trekking nel sito di San Pantaleo, esibizione della Scuola civica di musica e un concerto itinerante del Coro città di Ozieri, che si concluderà domenica mattina in fontana Grixoni con un aperitivo offerto delle associazioni Alvarega e cantina Signora Bella. Sul sito www.monumentiaperti.com è possibile consultare il programma completo della manifestazione con le varie iniziative che arricchiscono l’evento e scaricare la brochure con tutte le informazioni sui monumenti e sugli orari di apertura. “È con grande entusiasmo che abbiamo aderito a questo evento, occasione di valorizzazione e riscoperta del nostro patrimonio artistico e culturale - commentano il sindaco, Marco Peralta, e l’assessore alla Cultura, Alessandro Tedde-. Un momento di incontro della comunità nei luoghi simbolo della sua storia che vede la partecipazione numerosa ed entusiasta delle scuole di ogni ordine e grado. Come amministrazione comunale vogliamo ringraziare tutto il personale dell'Istituzione San Michele, che gestisce i siti archeologici e culturali, gli insegnanti, che hanno formato le giovani guide, e tutte le associazioni che, a vario titolo, hanno contribuito all’organizzazione dell’evento”.

Il 6 e 7 maggio ritorna ad Ozieri Monumenti Aperti, la manifestazione di tutela, promozione e valorizzazione culturale del territorio giunta alla XXVII edizione. L’Amministrazione comunale, con l’Istituzione San Michele, è lieta di rinnovare questo appuntamento dell’associazione Imago Mundi OdV. Un’edizione 2023 che fin dal titolo “Pratiche di meraviglia” vuole essere uno stimolo per giovani e adulti a riscoprire il piacere di meravigliarsi davanti al nostro straordinario patrimonio culturale, mettendo al centro la voglia di (ri)scoprire le bellezze a cui ci siamo involontariamente abituati, quasi facendo finta di “non sapere – non conoscere” ciò che ci apprestiamo a guardare, ascoltare, indagare. Ad Ozieri saranno aperti al pubblico gratuitamente 14 siti: gli alunni delle scuole cittadine, guidati dagli insegnanti e dagli operatori dell’Istituzione San Michele, accoglieranno i visitatori e li accompagneranno alla scoperta di questi luoghi ricchi di storia e bellezza. Oltre a quelli visitabili nell’arco dell’anno, come la Grotta San Michele, il Museo Archeologico, quello Diocesano di Arte Sacra e quello dell’Arte molitoria, sarà possibile visitare altri luoghi solitamente chiusi al pubblico, come il percorso sotterraneo della fontana Grixoni, la grotta del Carmelo e le Carceri Borgia, o altri ancora accessibili ma privi di guida, come il Ponte romano Pont’ezzu, il Centro Culturale e la Chiesa di San Francesco, la Chiesa Del Rosario, il Prometeo e il Cimitero monumentale.