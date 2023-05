Alghero: Presto interventi alla cala di Punta Negra per contrastarne all'erosione





Inoltre, la cala subisce un costante fenomeno erosivo causato dalla pavimentazione dell’area retrostante alla spiaggia: durante le piogge infatti, l'area diventa corsia preferenziale di convogliamento e scorrimento delle acque superficiali che senza possibilità di essere assorbite dal terreno dilavano verso il mare e minano la conservazione e lo sviluppo della piccola duna naturale di retrospiaggia ancora presente. Fenomeno confermato dalle evidenze del Prof. Vincenzo Pascucci, professore ordinario di Geologia presso il Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari. "La Giunta ha quindi dato mandato agli uffici di procedere con ogni azione ed intervento ritenuta funzionale e necessaria al contrasto ed alla mitigazione dei fenomeni erosivi, con l’obiettivo di favorire il ripristino almeno parziale della naturalità della spiaggia e del retrospiaggia di Punta Negra" sottolinea l'assessore all'Ambiente, Andrea Montis. Nel dettaglio si procederà alla realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica orientati al ripristino e la riqualificazione degli habitat naturali ante dunali, dunali e retrodunali, mediante accessi attrezzati, apposizione di barriere fisiche di delimitazione ed eliminazione delle specie vegetali alloctone, in difesa dalle azioni di natura meteomarine e antropiche che ne provocano il degrado (stabilizzazione del piede e del fronte duna e ripristino della continuità del cordone); saranno avviati interventi finalizzati alla protezione dell’arenile mediante la mitigazione dei processi di erosione dovuti al ruscellamento delle acque piovane sulle superfici dell’area retrodunale/retrospiaggia dello stesso arenile, ad oggi parzialmente interessata dalla presenza di un'area pavimentata sottoposta a divieto di sosta con Ordinanza n° 413 del 19/08/2021; Si interverrà infine con la rimozione della pavimentazione in cemento presente al fine di ristabilire i corretti equilibri di permeabilità idraulica e di consentire la rinaturalizzazione delle aree poste nel retro spiaggia riportandole alla condizione in cui si trovavano precedentemente alla impermeabilizzazione del piazzale precedentemente adibito a parcheggio. "Avviamo un processo di riqualificazione di un'area di pregio iniziando una rinaturalizzazione che parta dall'essenziale e che possa nel tempo restituire maggior bellezza a quei luoghi" conclude l'assessore Montis.

Su proposta dell'Assessorato all'Ambiente, la Giunta comunale guidata dal sindaco, Mario Conoci, ha fornito agli Uffici competenti gli indirizzi per porre in essere degli interventi di contrasto e mitigazione dei fenomeni erosivi presso la cala di Punta Negra a Fertilia. Monitoraggio costante, contrasto e mitigazione dei fenomeni erosivi, così da favorire il ripristino, almeno parziale, della naturalità della spiaggia e del retrospiaggia nella cala di Punta Negra, gioiello ambientale incastonato sulla costa algherese di Fertilia. E' il progetto discusso e approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale di Alghero guidata dal sindaco Mario Conoci, su proposta dell'Assessorato all'Ambiente. "Prosegue un lavoro attento e costante a tutela delle spiagge e delle nostre coste - sottolinea Conoci - patrimonio ambientale di rara bellezza". Tra le competenze amministrative del Comune di Alghero ricade la gestione di oltre 70 chilometri di coste e tra queste la spiaggia di Punta Negra, interessata da un importante processo erosivo generato da fattori naturali e antropici che hanno nel corso del tempo avuto effetti negativi. La particolare conformazione fisica e dimensionale definita a "tasca" della spiaggia, contribuisce ogni anno al depositarsi di grandi quantità di materiale vegetale, creando dei cumuli che soprattutto nel periodo invernale, riducono l’apporto naturale delle mareggiate di sedimenti fini e sabbia impedendo il deposito e contribuendo alla erosione.