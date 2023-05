Tutto pronto per il "Vento de l'Alguer 2023"

Le manifestazioni si svolgeranno nelle acque della rada di Alghero dal 30 Aprile al 1 Ottobre con il seguente calendario: questa domenica 30 aprile con il Trofeo Nuova Capolino; il 21 maggio con il Trofeo Mura Prefabbricati; il 18 giugno con il Trofeo Onda Blu; il 9 luglio con il XXI Trofeo Maci; il 9 e il 10 settembre la Alghero – Bosa - Alghero con il Trofeo Base nautica Usai; infine il 1 ottobre si chiuderà con il Trofeo Portaedile. Per la Lega Navale di Alghero sarà un'estate ricca di eventi ad iniziare dal prossimo, intitolato “Maggio tra i giovani”, che vedrà la partecipazione degli studenti di alcuni istituti superiori di Alghero e Sassari. Grande soddisfazione per il club che, ad Alghero, conta circa 200 soci, presieduto da Giuseppe Serra. Tra gli eventi in programma la grande classica Alghero – Bosa – Alghero del 9 e 10 settembre, manifestazione velica che coinvolge un grande numero di appassionati.

È tutto pronto per la nuova edizione, la dodicesima, di Vento de l'Alguer regata velica organizzata dalla locale sezione della Lega Navale Italiana. Domenica prossima si terrà la prima prova “Trofeo Nuova Capolino – XI memorial Guglielmo Capolino” con un nuovo e più accattivante format che presenta alcune novità promosse dal comitato organizzatore, con l’intento di incentivare la partecipazione alla manifestazione. In ciascuna giornata sono previsti tre eventi: la Regata d'Altura, dove partecipano le imbarcazioni con il certificato O.R.C. divise in due categorie: SPI e NO SPI; la Veleggiata, dove le imbarcazioni gareggiano solo con vele bianche e la classifica sarà stilata in tempo reale, divisa per lunghezza fuori tutto; la Regata di Derive, evento novità di quest'anno, che consentirà di far scendere in acqua tutti i possessori di queste imbarcazioni e coinvolgerà in particolare alcuni equipaggi della classe Snipe, Laser, Laser Bahia, Catamarano Tornado.