Cronaca Corpo Forestale: Spento un incendio sul monte che sovrasta l'abitato di Villacidro

Alle ore 9:29 di oggi 27/04/2023, è stato segnalato al numero di emergenza 1515 un incendio all'interno della pineta che sovrasta l'abitato di Villacidro, in località "Narti". Prontamente è intervenuta una pattuglia della Stazione Forestale di Villacidro, che ha diretto le operazioni di spegnimento. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Sanluri e l’Avsad, una squadra locale della Protezione Civile. La direzione delle operazioni di spegnimento del Corpo Forestale ha fatto ricorso all’elicottero del servizio antincendi regionale di stanza a Fenosu. Infatti risultava difficoltoso raggiungere tutti i punti del fuoco radente, che minacciava di evolversi nelle chiome dei pini. Il mezzo aereo è stato determinante per lo spegnimento, effettuando 31 lanci d’acqua e lasciando il luogo delle operazioni per fine intervento alle 15:25. Allo stato attuale continua la fase di bonifica a terra. Sono in corso le indagini del Corpo Forestale per individuare le cause e i responsabili dell’evento. La superficie interessata dalle fiamme ammonta a circa 3 ettari di macchia mediterranea e di pino marittimo.