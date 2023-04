Sa Die de Sa Sardigna 2023: Festa e protesta della comunità sarda di Torino

Durante la manifestazione, cui hanno assicurato la presenza i soci Marco Grimaldi deputato e Toni Ledda Consigliere comunale saranno lette pagine di Grazia Deledda, Emilio Lussu, Antonio Gramsci e Maria Giacobbe accompagnate dal suono delle launeddas e l'organetto di Marco Lisai. La celebrazione torinese de “Sa Die” sarà anche l’occasione per ribadire il NO all’uso massiccio del territorio sardo per fini militari. Dal 23 aprile sino al 6 maggio ancora una volta la Sardegna diventa un enorme palcoscenico di guerra: l’esercitazione “Mare aperto 2023” sarà la più grande esercitazione militare di sempre coinvolgendo gli eserciti e mezzi di 23 nazioni, seimila uomini in tutto. Come se non bastassero gli oltre 35mila ettari sottoposti a servitù militare e la presenza dei tre poligoni più grandi d’Europa: Teulada, Quirra-San Lorenzo e Capo Frasca verranno ulteriormente interdette al libero transito ampie zona di terra e di mare.

Come ogni anno l’Associazione Sardi Gramsci celebra "Sa die de Sa Sardigna" e, a trent’anni dalla sua istituzione, chiama la comunità sarda del Piemonte a festeggiare la ricorrenza e non solo. "Rompiamo l'isolamento" è il tema della manifestazione che si terrà venerdì 28 aprile alle 17 nella Piazza Palazzo di Città del capoluogo piemontese per rivendicare il potenziamento della continuità territoriale aerea Sardegna-Piemonte.