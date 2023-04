Cronaca Poste italiane, i primi due "Punto poste casa e famiglia" aperti a Nuoro

Da oggi, negli uffici postali di piazza Crispi (Nuoro Crispi) e di via Santa Barbara (Nuoro 1) a Nuoro sono operativi i primi due “Punto Poste Casa & Famiglia” della provincia di Nuoro dove i cittadini possono trovare informazioni riguardanti l’intera offerta di prodotti e servizi che Poste Italiane mette loro a disposizione. Il nuovo spazio dedicato, presidiato da personale specializzato, prevede tra le altre cose, la possibilità di acquisire informazioni e sottoscrivere la recente offerta luce e gas di “Poste Energia” che prevede, tra i diversi aspetti, anche il prezzo della materia prima luce e gas bloccato per 24 mesi, con due opzioni di pagamento: quella tradizionale, con importo variabile in base a quanto consumato nel mese, e quella innovativa a rata fissa che viene calcolata sulla base dei consumi dell’anno precedente. A presidio del corner di piazza Crispi c’è l’operatrice abilitata Alessandra Filindeu, 41 anni, una laurea in psicologia, in azienda dal 2020:” Ascolto, competenza ed empatia - spiega la dipendente di Poste Italiane - reputo siano fattori essenziali quando si lavora a stretto contatto con il pubblico, ancora più importanti quando si è chiamati a entrare in una sfera privata, quale quella economica. Poste Italiane, con l'inserimento della nostra nuova figura, ha scelto di assumersi una grande responsabilità: riportare il cliente al centro, ancor prima del prodotto. Ci è stato infatti assegnato non solo il compito di proporre bensì di consigliare, indirizzare, accogliere qualsiasi interrogativo e soprattutto, mettere a disposizione conoscenze e competenze che nessun operatore virtuale è in grado di fornire. L'ingresso nel settore dell'energia, da parte dell’Azienda, rappresenta una grande sfida che ha suscitato sin da subito interesse e per la quale siamo stati formati a rispondere tramite l'elaborazione di un preventivo che viene analizzato con il cliente stesso, sottolineando quelli che a mio avviso sono i tratti distintivi dell'offerta di Poste: trasparenza, garanzia di un prezzo fisso e nessun vincolo contrattuale. “Il bello del nostro lavoro – aggiunge Ilenia Scalas, 49 anni, una laurea in lingue, operatrice a presidio dello sportello dedicato in via Santa Barbara, da due anni e mezzo in Poste Italiane - è che ci si sente in famiglia e si danno dei consigli facendo delle proposte che rispondono ai bisogni dell'interlocutore. I clienti si fidano di te, questa è la più bella soddisfazione perché loro tornano sempre a ringraziarti e, oggigiorno, la gratitudine non è più scontata! Ascoltare i bisogni altrui e cercare di soddisfare le esigenze di chi ti trovi davanti con professionalità e cortesia sono i capisaldi di Poste Italiane e quel fil rouge che unisce indistintamente i clienti a noi non si spezzerà mai finché avremo la loro fiducia e il loro appoggio. E per continuare a fidelizzare le persone, è necessario essere sempre chiari e sinceri.