Cagliari: Motoclub Revolution e Mondo Libero dalla Droga a Monteclaro

Per questo il gemellaggio con Mondo Libero dalla Droga è parte integrante dei nostri tour”. Gli ha fatto seguito proprio l’On. Tocco il quale a sua volta ha ringraziato i motociclisti ed elogiato la missione sociale sottolineando quanto prevenire l’uso di droga sia di estrema importanza e, portarlo con un gemellaggio come quello di questo evento, sia un modo per renderlo ancora più efficace. L’ultima parola è stata di Oreste Depaoli, Presidente nazionale di Mondo Libero dalla Droga: “Dobbiamo tenere tutti lontani dalla droga, soprattutto fare in modo che i giovani non siano mai coinvolti. Con la prevenzione questo si può fare”.





A conclusione dei discorsi, i presidenti di Motoclub e Mondo Libero dalla Droga, hanno voluto omaggiare l’On. Tocco con una targa ricordo tramite la quale hanno rimarcato la stima nei suoi confronti per la disponibilità a rendere Cagliari ospitale per eventi di questo tipo. Non poteva mancare una folta rappresentanza di volontari locali di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga i quali hanno distribuito oltre 400 libretti informativi gratuiti ai passanti. L. Ron Hubbard disse che “l’arma più efficace nella guerra contro la droga è l’istruzione”. Questo il motivo per cui gli oltre 400 libretti della mattinata di oggi hanno fatto seguito a una simile distribuzione avvenuta a Olbia nella mattinata di sabato 27. Motivo per il quale i volontari continueranno le attività anche nei prossimi giorni a Palmas Arborea, Nuoro e La Maddalena.

La mattinata di domenica 23 aprile ha visto il gemellaggio del Motoclub Revolution e Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga aver luogo nel parco di Monteclaro a Cagliari. Il messaggio semplice e schietto è stato dato: vivere lo sport, l’amicizia e non dimenticare di dare il proprio contributo nella società informando le persone sulla droga che invece spegne la vita. L’evento si è svolto in maniera semplice e, dopo l’arrivo dei motociclisti, l’organizzatore dell’evento, Rito Scolaro, vice presidente del Motoclub Revolution, ha introdotto il Presidente Giovanni Rusconi. Nel ringraziare il Presidente del Consiglio Comunale di Cagliari, On. Edoardo Tocco presente all’iniziativa, Rusconi ha detto: “Giriamo l’Italia per diffondere valori come l’amicizia e la condivisione, ma sempre con un occhio ai problemi che nella società possono danneggiare tutti, come quello rappresentato dalla diffusione degli stupefacenti.