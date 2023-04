Cronaca Disinfestazione sede di via Sant'Anna

Su disposizione del dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Alghero, Ing. Michele Fois, venerdì 28 aprile 2023 gli uffici di via Sant'Anna (comunali e Secal) resteranno chiusi al pubblico per consentire a Multiss di effettuare un ulteriore intervento di disinfestazione dei locali, non essendo stato ancora risolutivo quello effettuato nel mese di marzo. L'attività dell'Ente riprenderà regolarmente dalla giornata di martedì 2 maggio 2023.