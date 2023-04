Alla scoperta della natura seguendo il sentiero del lago di Baratz

Il team Baby and Family, il Centro Alpino Italiano di Sassari, l’associazione “Montessori in Circolo in Sardegna” e l’associazione di promozione sociale “Fiori tra le rocce” hanno messo a disposizione di bambini e genitori il kit family, un equipaggiamento esperienziale con materiale didattico e ludico, validato come “montessoriano”, contenente lo “Scrap Papier Collè”, strumento pensato per fissare e ricordare l’esperienza in un quadro condiviso, delle flash cards che identificano flora e fauna locale, un taccuino, una penna e gadgets esperienziali. Una giornata all’aria aperta tra fiori, piante e insetti lungo uno dei 15 percorsi, già individuati dalla sezione di Sassari del CAI e disponibili dallo scorso anno sulla piattaforma www.babyandfamily.it con specifiche geolocalizzazioni, foto, descrizioni e dettagli sul percorso. «La rete Baby and Family è nata tre anni fa con l’obiettivo di promuovere il benessere familiare – spiega Eleonora Cesarani, coordinatrice della rete e referente tecnico-scientifico del programma – anche attraverso la condivisione dei servizi e delle attività offerti dal territorio del Nord Sardegna alle famiglie con figli dai 0 ai 17 anni.





Ecco perché abbiamo scelto di portare avanti un progetto di questo tipo: attraverso l’esplorazione, l’osservazione e la manipolazione di tutto quello che possiamo trovare in natura, è possibile non solo rafforzare lo sviluppo cognitivo e motorio del bambino, ma soprattutto rafforzare le dinamiche relazionali in famiglia». «Abbiamo scelto il lago di Baratz – aggiunge Maria Giovanna Cugia, presidente CAI Sassari – perché è l’unico lago naturale della Sardegna, volendo così dare valore a quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio. Un’esperienza sensoriale di cui arricchirsi, all’insegna della lentezza e della tranquillità». Intanto la rete Baby and Family prosegue con l’organizzazione della seconda edizione del “Family Friendly Fest”, l’evento dedicato alle famiglie e ospitato quest’anno al parco di Baddimanna il 13 e 14 maggio. Prossimi appuntamenti invece con i percorsi CAI Family, il 28 maggio a Monte Pulchiana e lungo l’itinerario di Monte Minerva il 24 giugno.

Hanno percorso poco più di 4 chilometri, armati di zainetto e del loro kit family per esploratori impavidi, accompagnati da mamme e papà, zii e nonni. Circa una ventina di famiglie del territorio di Sassari e dintorni hanno raccolto l’invito della rete Baby and Family, partecipando domenica 23 aprile all’escursione lungo il sentiero del lago di Baratz, primo appuntamento del progetto “Alla scoperta della natura: un’occasione per crescere”. Un’esperienza di apprendimento che i bambini e i ragazzi hanno potuto vivere con le loro famiglie per valorizzare un tempo di qualità da trascorrere insieme.