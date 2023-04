Endurance: Lai, Pintore e Sanna si impongono a Tanca Regia - Domenica a Valledoria gareggiano i pony

Terzo gradino del podio per Giuseppe Mallei su Benchimoso. Nella Cen A, sulla distanza di 58 km Successo di Fabrizio Pintore sull'anglo-arabo Campadi Tue, arrivato secondo nella tappa di Bultei. A seguire Giulia Danica Vendler su Valens e Federica Bandino su Calarena. I partenti sono stati 13. Nella Debuttanti, disputata su un solo giro del percorso e quindi con distanza di 29 km, vittoria di Costantino Sanna in sella a Burgesu, Secondo posto per Chiara Gaspa su Unuburghesu e terzo per Carlo Carta su Domusnovas By Qu. La categoria ha visto ben 16 partenti. Prossimo appuntamento con l'Endurance domenica a Valledoria (Circolo Ippico Li Nibbari) con i pony per la 2^ tappa Coppa Sardegna e Coppa Italia. In lizza 4 categorie: Elite, A, B e Debuttanti. Inizio visite veterinarie alle 8 e partenza alle 8.30 con la categoria Elite.

E' entrata nel vivo la stagione sarda degli sport equestri. Gli impianti Agris di Tanca Regia (Abbasanta) hanno ospitato le gare valide per la 3^ tappa della Coppa Sardegna-2^ Tappa Trofeo Agris riservato ai giovani cavalli di 4, 5 e 6 anni, organizzate dalla Fise Sardegna in collaborazione con l'Agris. La tappa di Tanca Regia ha fatto seguito a quella disputata nel parco di Sa Fraigada di Bultei che di fatto è stata la prima del Trofeo Agris. Buona la partecipazione alle tre categorie. Nella Cen B, la più lunga, disputata sugli 87 km i partenti sono stati dieci. Ha vinto Francesco Lai su Quschione con due minuti di vantaggio sulla quattordicenne Sofia Cabras che montava Byron del Ma e aveva vinto la tappa di Bultei.