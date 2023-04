Chat GPT e Intelligenza Artificiale: ad Alghero un evento per parlarne e capire di più

Questo evento è realizzato con la formula del Wine Talk, un format che siamo felici di lanciare insieme all’enoteca La Cantina Alghero il quale prevede la presentazione e discussione di diversi temi in un’atmosfera informale, sempre accompagnati da un calice di vino. Inoltre si inserisce all’interno del progetto We Are Digitalz, un’iniziativa legata alla divulgazione dell’innovazione e alla formazione”. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con la Cantina Santa Maria La Palma e si terrà presso l’enoteca La Cantina Alghero mercoledì 19 aprile dalle 19.00. L’ingresso è libero - sino a esaurimento posti: per chi volesse è possibile prenotare ai numeri: 0796010139 | whatsapp: 3401504886. Uno strumento talmente potente e versatile da poter rivoluzionare completamente il mondo del lavoro, della formazione e l’intera società. Quali scenari ci aspettano? Per capirlo Claudio Simbula - giornalista e innovatore, autore del libro Professione Robot - ha organizzato l’evento “Chat GPT e Intelligenza Artificiale: che futuro ci aspetta?”, un appuntamento che vedrà la partecipazione di tre ospiti d’eccezione, tre professionisti ed esperti del mondo digitale: Marcello Orizi, imprenditore digitale (Prossima Isola, Mentefredda, VUIT); Gianluigi Tiddia, Ingegnere e Artigiano digitale meglio conosciuto come @insopportabile - tra i più seguiti in Italia su Twitter; Antonio Solinas, Direttore R&D Abinsula e startupper seriale (Lifely, Greenshare, AgreeTech). “Con questo evento si vuole stimolare il dibattito su Chat GPT e intelligenza artificiale, due temi di enorme importanza”, sottolinea Simbula “Parleremo di esempi di utilizzo, esperienze, scenari: sarà uno scambio tra quattro persone che lavorano nel digitale, aperto anche al pubblico.

L’arrivo di un software come Chat GPT ha già sconvolto il mondo: quale futuro ci aspetta, come cambieranno lavoro, formazione e società? Se ne parla mercoledì 19 aprile a La Cantina Chat GPT è uno strumento realizzato da Open AI per rendere l’interazione con i sistemi di intelligenza artificiale più aperta, naturale e intuitiva. Arrivato pochi mesi fa, ha già suscitato reazioni in tutto il mondo a causa della sua potenza e delle infinite possibilità di utilizzo. Chat GPT è infatti un chatbot capace di scrivere per noi, suggerire idee, assistere nella risoluzione dei problemi, scrivere intere pagine di codice per siti e software e molto altro.