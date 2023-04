Marina Demuru non ha maltrattato l'anziana madre: per lei assoluzione piena - L'imprenditrice diffamata ora pretende delle scuse

La sentenza del 15 Marzo 2023 (ad oggi già passata in giudicato) che riconosce la piena e totale innocenza della sottoscritta, con una ASSOLUZIONE PERCHE’ I FATTI NON SUSSISTONO, è l’ennesima disfatta per chi, da anni, cerca in tutti i modi di colpire, diffamare e calunniare pesantemente la mia persona, forse “colpevole” di aver fatto sfumare i progetti di indebito arricchimento e di lucro orchestrati da alcuni personaggi all’indomani della morte di mio padre. L’ennesimo vile atto di persecuzione nei confronti della mia persona, è emerso in diversi articoli di stampa che, nel 2021, hanno RIPORTATO, con tanto di nome e cognome o dovizia di particolari inerenti la mia vita privata, stralci di una vergognosa QUERELA, piena di falsità, menzogne e diciture abominevoli che “qualcuno” ha tentato di attribuire a mia madre ma che, chiaramente, non era (e oggi è provato) a lei realmente riconducibile: il “mostro” sbattuto in prima pagina, in nome di un “diritto di cronaca” che, senza alcuna verifica e approfondimento, consente a determinati giornalisti della Nuova Sardegna, dell’Unione Sarda e di Alguer.it di riferire nei propri articoli, con tanto di dati sensibili, accuse vergognose ed infamanti, falsità e nefandezze, attribuite alla sottoscritta; trattamento che non viene riservato neppure ai peggiori pregiudicati (ai quali anzi viene normalmente garantito l’anonimato) ma che è stato riservato ad una persona assolutamente incensurata, la cui INNOCENZA è stata dichiarata da un Tribunale a seguito di un processo conclusosi celermente, subito dopo la prima udienza nel corso della quale i Giudici hanno potuto sentire le dichiarazioni della querelante (mia madre) che ha clamorosamente smentito le circostanze riportate in una querela evidentemente “preconfezionata ad arte”, con un inconfondibile lessico giuridico che mal si addice ad una anziana donna, come mia madre, la quale, durante la sua deposizione, da un lato, ha implicitamente confermato di aver sottoscritto un documento il cui contenuto non conosceva affatto e dall’altro, di essere stata lei stessa una “pedina” nelle mani di “qualcuno”, probabilmente gli stessi “soggetti” che hanno fornito questo “fango” alle diverse testate giornalistiche che, inspiegabilmente, hanno usufruito - in anteprima - di “materiale” che sino a quel momento (il primo articolo di tale Nadia Cossu, per la Nuova Sardegna, viene pubblicato quando ancora il GUP non si era neppure pronunciato!) non poteva essere nella disponibilità di molti. Merita di essere evidenziato, che la querela che mi ha portato davanti al Tribunale non è stata mai presentata dalla persona offesa davanti ad un organo di polizia ma è stata “raccolta” in uno noto studio legale di Alghero, nel quale operano avvocati che assistevano mia madre e mio fratello nelle cause contro la sottoscritta a vario titolo promosse per le questioni economiche connesse alla successione ereditaria di mio padre, dove sarebbero state raccolte e doviziosamente annotate frasi orribili e profondamente infamanti, che sarebbero state proferite da una madre verso quell’unica figlia, la sottoscritta, che si è sempre occupata degli anziani genitori, non soltanto avendo cura della loro salute ma svolgendo un ruolo primario all’interno delle società di famiglia, curando quegli importanti affari economici che hanno portato, una volta deceduto mio padre, ad una guerra infinita che vede coinvolti non solo i “familiari” ma anche e soprattutto diversi “avvoltoi”. Nonostante la mia ASSOLUZIONE PIENA, resta comunque il profondo biasimo verso delle figure professionali che dovrebbero avere, oltre ad un codice deontologico, un codice morale ed una coscienza; in particolare, permane lo sconcerto nei confronti della giornalista della Nuova Sardegna, (autrice di ben 3 articoli aventi ad oggetto la sottoscritta!) che anche nel riferire sulla sentenza di ASSOLUZIONE pronunciata dal Tribunale, ha ritenuto di persistere nel riportare ancora stralci di una querela dimostratasi assolutamente falsa, mentre sarebbe stato sufficiente (e DOVEROSO) limitarsi a scrivere che il dibattimento ha dimostrato l’INNOCENZA dell’imputata ma per fare questo ci vuole un minimo di umanità e di onestà intellettuale, doti che evidentemente non tutti hanno. Questo modo di fare “cronaca” è inaccettabile e rischia di distruggere le persone per cui mi auguro che in futuro simili atrocità vengano risparmiate a persone come me, innocenti, costrette a subire l’infamia di un processo in Tribunale che arriva comunque DOPO QUELLO MEDIATICO che aveva già emesso sentenza di condanna!.