Cronaca Alghero: Decoro e natura per rilanciare Maria Pia

Gran bella giornata dedicata alla cura e sistemazione delle aree verdi del Parco di Maria Pia quella andata in scena ieri, domenica, ad Alghero, promossa dall'Associazione di Promozione Sociale Espai Alguer, che nasce con l’obiettivo di rilanciare l’area verde che, oltre ad essere a disposizione della cittadinanza, ospita numerose società sportive e attività. L'iniziativa è stata organizzata insieme ai giovani inseriti nel progetto "Never Neet - Giovani in fermento", iniziativa cofinanziata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il Comune di Alghero capofila e guidati dalla cooperativa sociale Ecotoni Onlus, partner del progetto.Presenti numerosi cittadini attivi, associazioni e imprenditori. "Voglio ringraziare a nome mio e di tutta la città tutti i partecipanti, le associazioni sportive, le attività e le strutture ricettive della zona che hanno collaborato a questa lodevole iniziativa" le parole del sindaco Mario Conoci. In allegato alcuni scatti dell'iniziativa.