Avvicendamento alla direzione della Casa di Reclusione di Alghero

Messaggio di saluto del Segretario Nazionale Roberto MELIS del Sindacato POLGIUST alla Direttrice “uscente” Dr.ssa E.Milanesi e alla neo Direttrice Dr.ssa G.LEONE. Oggi c’è stato il passaggio di consegne per l’avvicendamento alla guida del Carcere di Alghero. Alla nuova responsabile Dr.ssa Leone e all’oramai ex Direttrice Dr.ssa E.MILANESI il saluto e gli auguri di buon lavoro da parte del Sindacato POLGIUST e del suo Segretario Nazionale Roberto MELIS.