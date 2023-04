Cronaca Gioventù nazionale Alghero porta avanti il progetto “Pasqua dal cuore tricolore”

Oggi una delegazione di Gioventù Nazionale Alghero, composta dal Responsabile delle attività Alessio Auriemma e dal Coordinatore cittadino Walter Noli, ha fatto visita all'Ospedale Civile di Alghero per portare delle uova di Pasqua in dono ai piccoli pazienti del Reparto di Pediatria. Obiettivo: addolcire la loro permanenza in ospedale, con la speranza di poter alleviare, anche solo per un momento, la prova che affrontano. Un pensiero anche al personale: è stato donato al reparto un nuovo otoscopio per gli esami dell'orecchio dei pazienti pediatrici, per la diagnosi e il trattamento di diverse patologie. Alessio Auriemma, responsabile delle attività ha dichiarato: "La solidarietà e la vicinanza agli altri sono valori fondamentali che caratterizzano il nostro movimento. Continueremo a impegnarci concretamente per contribuire al benessere della nostra comunità attraverso i valori che rappresentiamo”. La delegazione di Gioventù Nazionale Alghero ha avuto inoltre la possibilità di incontrare alcuni degli operatori sanitari e di ringraziarli per il loro impegno quotidiano. Il coordinatore cittadino Walter Noli ha affermato che si è trattato di un gesto nato spontaneamente e che richiama la vocazione sociale e associazionistica prima ancora che politica del movimento. “Trasformare la Pasqua in un momento di vicinanza nei confronti di chi ha bisogno è per noi un dovere più che una scelta” afferma “Sono molto soddisfatto della riuscita dell’iniziativa”. Sabato, vigilia di Pasqua, verranno donate altre uova pasquali alla Caritas Diocesana per rallegrare il giorno di festa di quei figli, fratelli e nipoti meno fortunati. Gioventù Nazionale Alghero è grata al Circolo di Fratelli d'Italia Alghero, al coordinatore Marco Di Gangi e alla capogruppo in consiglio Monica Pulina per il costante supporto che è stato garantito al movimento. Una presenza fondamentale per il successo dell'iniziativa. “Anche per questo vogliamo promuovere attivamente la partecipazione dei giovani alla vita politica e sociale. Il movimento giovanile vuole essere un punto di riferimento per tutti coloro che credono nei valori della solidarietà, della vicinanza e della responsabilità nei confronti dell'ambiente e della comunità in cui si vive” ha concluso Noli.