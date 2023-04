PARCO TARRAGONA E CAMPI TENNIS. FORZA ITALIA ALGHERO: NESSUN ATTEGGIAMENTO A PRIORI ASSOLUTORIO O DI CONDANNA MA DOVEROSI ACCERTAMENTI

Con le dovute garanzie a favore dei privati ma, soprattutto, con una attenta focalizzazione dell'interesse pubblico a che i beni e le strutture dei cittadini algheresi vengano correttamente gestite e gli impegni dei privati che si aggiudicano la gestione di pregiati beni pubblici vengano soddisfatti. E all'interno di questo procedimento l'assessore Caria svolge i suoi compiti di indirizzo e controllo, sempre nell'interesse di una migliore gestione della cosa pubblica. Senza sconti tecnico-giuridici ma anche senza atteggiamenti vessatori nei confronti di chicchessia.





E' peraltro noto che la parte politica non può interferire su questi procedimenti, che vengono avviati e sviluppati dal Dirigente e dalla struttura e avranno esito positivo o negativo allorché in tempi brevissimi verrà accertato l'adempimento o l'inadempimento degli obblighi contrattuali. Se la sinistra cittadina intende svolgere il suo ruolo in modo proficuo potrà fare l'accesso agli atti e chiedere i documenti al fine di accertare il corretto svolgersi del procedimento. Superando le sterili polemiche potrà svolgere un buon servizio per una utile gestione dei beni pubblici.

Nessun atteggiamento a priori "assolutorio" o di "condanna" dell'Amministrazione nei confronti delle aziende affidatarie del Parco Tarragona e dei campi da tennis. Ma doverosi accertamenti del corretto adempimento ai doveri contrattuali da parte delle due aziende. Accertamenti svolti dal Dirigente e dalla struttura nel perimetro delle norme che disciplinano questi procedimenti.