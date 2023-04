Alghero: Prelievo legname spiaggiato, c’è tempo fino al 31 maggio

Le operazioni di prelievo potranno essere eseguite tutti i giorni sino al 31 maggio, entro le ore 9 del mattino. È ammesso l’utilizzo di attrezzi per il taglio del legname che necessita di una riduzione degli ingombri e del peso, avendo cura di ripulire e portare via tutti gli scarti. Per chi effettua il prelievo è stabilito l’obbligo di comunicare almeno 24 ore prima delle operazioni i dati anagrafici di chi esegue il prelievo, il luogo, la data e l’orario di prelievo, inviando e-mail o Pec, all’Amministrazione comunale (protocollo@pec.comune.alghero.ss.it), alla Guardia Costiera (ucalghero@mit.gov.it) e al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (cfva.alghero@regione.sardegna.it). Il prelievo è stabilito dall’ordinanza sindacale n°16 del 19/05/2021.

C’è tempo fino al 31 maggio per il prelievo dalle coste/spiagge algheresi di tronchi e rami trasportati dalle mareggiate e di chiara origine forestale, al fine di farne un uso personale, senza scopo di lucro. La rimozione del materiale risulta necessaria affinché non costituisca ulteriore fonte di rischio in occasione di eventuali successivi eventi. I privati cittadini sono autorizzati alla raccolta del materiale ligneo giacente sulle aree demaniali marittime, ai fini della combustione in impianti termici civili, previa separazione da altri materiali di origine antropica (carta, plastica, materiali ferrosi, ecc.), che dovranno essere gestiti in conformità alla vigente normativa sui rifiuti.